Поле горит под Ростовом-на-Дону

Наводнение смыло дома и огороды после дождя в Уссурийске

Вода перекрыла дорогу "Уссурийск - Пограничный" в Приморье

50 человек эвакуировано из-за возгорания в Третьяковской галерее

Три человека пострадали в ДТП в Новой Москве

Дерево упало на автомобиль в Ессентуках

Пожар произошёл на строящемся стадионе в Самаре

В Москве началась сильная гроза

Пожар на полях в посёлке Николаевка Республики Крым

Четыре человека пострадали в ДТП на 16 км МКАД

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Воскресный день подарил жаркую погоду горожанам

Воскресный день подарил жаркую погоду горожанам

Автор:
tim777
Дата публикации:
13.08 23:47
  • 32
  • 0

Днем в воскресенье, 13 августа в столице было солнечно и по-летнему жарко. Согласно прогнозам синоптиков столбики термометров в городе поднялись до 29 градусов.

Облаков на небе было мало, без осадков. Ветер умеренный – его скорость составила три-восемь метров в секунду. Атмосферное давление составило 748 миллиметров ртутного столба.

Вся прошедшая неделя в столице была жаркой и солнечной. Синоптики прозвали такую погоду "извинениями лета" за предыдущие месяцы. Воздух прогревался до 30 градусов и близких этому рубежу отметок несмотря, на холодные ночи.

Рекордное тепло может кончиться уже на следующей неделе. С понедельника, 14 августа температура воздуха начнет падать, а в столицу, вместе с новым атмосферным фронтом, вернутся дожди.
Подробнее смотрите тут.

  • 32
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

13 0
00:26 | Uwis
На площади Революции монтируют бассейны для вейкбординга
38 2
13.08 19:10 | LaimeLaim
Купание лошадей в Москва-реке
21 0
13.08 23:54 | Uwis
Власти Москвы одобрили проект реставрации Казанского собора