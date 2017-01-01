Воскресный день подарил жаркую погоду горожанам
- Автор:
- tim777
- Дата публикации:
- 13.08 23:47
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Облаков на небе было мало, без осадков. Ветер умеренный – его скорость составила три-восемь метров в секунду. Атмосферное давление составило 748 миллиметров ртутного столба.
Вся прошедшая неделя в столице была жаркой и солнечной. Синоптики прозвали такую погоду "извинениями лета" за предыдущие месяцы. Воздух прогревался до 30 градусов и близких этому рубежу отметок несмотря, на холодные ночи.
Рекордное тепло может кончиться уже на следующей неделе. С понедельника, 14 августа температура воздуха начнет падать, а в столицу, вместе с новым атмосферным фронтом, вернутся дожди.
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