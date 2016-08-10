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Футбольное поле в Нижнем Новгороде заросло высокой травой

Автор:
Евгений Яковлев
Дата публикации:
11:51
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Футбольное поле в Нижнем Новгороде заросло высокой травой.

  • 14
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