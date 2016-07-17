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Старая Ладога - сказочный двор России

Автор:
Leobr
Дата публикации:
00:16
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Почти два года назад я познакомился с народными художниками России Сергеем и Светланой Кобзевыми. Питерские художники устроили в Старой Ладоге своеобразный этнографический и образовательно-исторический центр "Сказочный двор" - он удачно дополняет имеющиеся в Старой Ладоге музейные объекты и находится в самом центре. И вот можем познакомиться с многовековой историей сегодня села Старая Ладога и его окрестностей. Узнаете много о народных поверьях и обычаях - что например баба Яга и вовсе не баба и детям вовсе не надо её бояться. Народный музей открыт в выходные дни и по согласованию в рабочие.
Ждет благотворителей для помощи в реставрации и речной катер - участник прошлой войны на Ладожском озере. Повторю, что экспонаты приносят и дарят жители села и друзья художников.

Ленинградская область, Волховский район, с. Старая Ладога

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