На северо-западе столицы начался сильный ливень с грозой

Автор: mars66 Дата публикации: 01:58

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После жаркого воскресенья на северо-западе Москвы в районе Митино около часа ночи начался сильный ливень, принеся небольшую прохладу.