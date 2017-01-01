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На северо-западе столицы начался сильный ливень с грозой

Автор:
mars66
Дата публикации:
01:58
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После жаркого воскресенья на северо-западе Москвы в районе Митино около часа ночи начался сильный ливень, принеся небольшую прохладу.

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