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На юго-западе столицы прошёл сильный дождь

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
02:38
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Сильный дождь прошёл на юго-западе столицы и стало свежо. Сильные порывы ветра срывали листву.

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