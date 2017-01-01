Поле горит под Ростовом-на-Дону

Наводнение смыло дома и огороды после дождя в Уссурийске

Вода перекрыла дорогу "Уссурийск - Пограничный" в Приморье

50 человек эвакуировано из-за возгорания в Третьяковской галерее

Три человека пострадали в ДТП в Новой Москве

Дерево упало на автомобиль в Ессентуках

Пожар произошёл на строящемся стадионе в Самаре

В Москве началась сильная гроза

Пожар на полях в посёлке Николаевка Республики Крым

Четыре человека пострадали в ДТП на 16 км МКАД

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Облачно с прояснениями утром в столице

Облачно с прояснениями утром в столице

Автор:
Max_019
Дата публикации:
09:13
  • 12
  • 0

Тепло и свежо утром в столице. Днём воздух прогреется до +25 градусов. Синоптики обещают дожди и грозы.

  • 12
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

32 0
02:39 | Uwis
На востоке Москвы прошел сильный дождь
31 0
02:38 | LaimeLaim
На юго-западе столицы прошёл сильный дождь
43 2
13.08 20:27 | Max_019
Работы по благоустройству парка «Яуза» на северо-востоке столицы
26 0
13.08 19:16 | LaimeLaim
Ход работ по созданию дублёра Крылатского моста