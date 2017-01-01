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Последствия взрыва в гаражах в Люберцах

Автор:
denis947
Дата публикации:
10:14
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Последствия взрыва газового баллона в Люберцах. Инцидент произошел в воскресенье, 13 августа, в Хлебозаводском проезде в гаражном комплексе напротив дома 1. Мужчина, зайдя в свой гараж, зажег спичку, что привело к взрыву газовоздушной смеси, накопившейся в гараже. Произошел мощный хлопок, железобетонные перекрытия трех гаражных боксов обрушились. Прибывшие к месту вызова пожарно-спасательные подразделения под завалами обнаружили пострадавшего. Его госпитализировали. В результате обрушения плит также смяло автомобиль "Волга", стоящий в одном из гаражей.

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