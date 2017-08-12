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Информация о заложенной бомбе на стадионе "Торпедо" в городе Димитровград сорвала праздничный концерт "От Афгана до Чечни" (12.08.17.)

Автор:
Vasily73reg
Дата публикации:
11:33
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В самый разгар праздничного концерта посвященного дню ВВС России "От Афгана до Чечни" службы безопасности стадиона, начали экстренную эвакуацию людей. По информации организаторов, на пульт дежурной части Полиции поступил звонок, о заложенной бомбе на стадионе. На место пришествия прибыли все силовые структуры города. Полиция, пожарные, а так же кинелогическая службы. Обследовав стадион, ни чего не нашли. концерт было решено продолжить. Хулигана позвонившего в полицию задержали буквально в считанные часы. Им оказался нетрезвый житель города. Свой поступок мужчина мотивировал тем, что его не пустили в нетрезвом виде на концерт. Вот он и решил пошутить. Теперь "Горе террористу" придется ответить за свои действия перед законом....

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