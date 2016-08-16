Пожар произошел в ТЦ "Мега Белая дача"

Автор: denis947 Дата публикации: 10:54

32

32 0

В подмосковных Котельниках, на территории торгового центра «Мега Белая Дача», произошел пожар в одном из магазинов. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. «В 09:35 поступило сообщение о возгорании в Котельниках в 1-ом Покровском проезде. Выяснилось, что пожар происходил в одном из магазинов ТЦ «Мега Белая Дача». Посетителей внутри не было, поскольку магазин открывается в 10:00, а работники самостоятельно покинули помещение. В 09:52 возгорание локализовали, а в 10:14 - полностью ликвидировали», - сказали в ведомстве. По данным МЧС, площадь возгорания составила 15 кв. м. В результате происшествия никто не пострадал. Пожар тушили 39 человек и 12 единиц техники.