Поле горит под Ростовом-на-Дону

Наводнение смыло дома и огороды после дождя в Уссурийске

Вода перекрыла дорогу "Уссурийск - Пограничный" в Приморье

50 человек эвакуировано из-за возгорания в Третьяковской галерее

Три человека пострадали в ДТП в Новой Москве

Дерево упало на автомобиль в Ессентуках

Пожар произошёл на строящемся стадионе в Самаре

В Москве началась сильная гроза

Пожар на полях в посёлке Николаевка Республики Крым

Четыре человека пострадали в ДТП на 16 км МКАД

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Пожар произошел в ТЦ "Мега Белая дача"

Пожар произошел в ТЦ "Мега Белая дача"

Автор:
denis947
Дата публикации:
10:54
  • 32
  • 0

В подмосковных Котельниках, на территории торгового центра «Мега Белая Дача», произошел пожар в одном из магазинов. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. «В 09:35 поступило сообщение о возгорании в Котельниках в 1-ом Покровском проезде. Выяснилось, что пожар происходил в одном из магазинов ТЦ «Мега Белая Дача». Посетителей внутри не было, поскольку магазин открывается в 10:00, а работники самостоятельно покинули помещение. В 09:52 возгорание локализовали, а в 10:14 - полностью ликвидировали», - сказали в ведомстве. По данным МЧС, площадь возгорания составила 15 кв. м. В результате происшествия никто не пострадал. Пожар тушили 39 человек и 12 единиц техники.

  • 32
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

22 1
11:49 | Vilenskii
Горит тундра
617 3
02.06 15:43 | Mihail Ivanov
Автобус сгорел по всей площади рядом со ст. м. Котельники
142 0
16.08.2016 22:35 | Chainik2003
Двое парней на гидроциклах покатались по затопленной дороге в ТРЦ «Мега Белая дача»