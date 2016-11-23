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Зеркала в вестибюлях станций метро оказались востребованы пассажирами

Автор:
Uwis
Дата публикации:
11:09
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В вестибюлях станций «Китай-город» и «Сокольники» установили зеркала для пассажиров. Для удобства пассажиров зеркала изготовлены в большом формате - 1 м на 2 м. Благодаря новинкам, пассажиры могут приготовиться к свиданиям во время ожидания вторых половинок, встречи с которыми они часто назначают на станциях метро, а любители селфи - сфотографироваться на память. На зеркала нанесена символика Московского метрополитена, поверхность покрыта специальной антивандальной пленкой. Планируется, что до конца года зеркала разместят почти на 50 станциях столичного метро.

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