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Машину разорвало на части в результате ДТП в Новой Москве

Автор:
denis947
Дата публикации:
15:46
  • 371
  • 1

Два человека пострадали в серьезном ДТП на территории Новой Москвы. В Рязановском поселении в районе деревни Мостовское автомобиль "Фольксваген" влетел в столб, в результате чего машину буквально разорвало пополам. Прибыашие к месту вызова пожарно-спасательные подразделения деблокировали постоадавшую пассажирку из салона. Для эвакуации с места ДТП двух пострадавших на место вылетели 2 вертолета ГКУ МАЦ. Пострадавших госпитализировали в Ин. имени Склифосовского и в 36-ю ГКБ.

  • 371
  • 1

Комментарии (1)

  • Гринфельд Павел
    16:52
    Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 16:23 http://www.mskagency.ru/materials/2695053 14.08.17
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