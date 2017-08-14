Машину разорвало на части в результате ДТП в Новой Москве

Автор: denis947 Дата публикации: 15:46

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Два человека пострадали в серьезном ДТП на территории Новой Москвы. В Рязановском поселении в районе деревни Мостовское автомобиль "Фольксваген" влетел в столб, в результате чего машину буквально разорвало пополам. Прибыашие к месту вызова пожарно-спасательные подразделения деблокировали постоадавшую пассажирку из салона. Для эвакуации с места ДТП двух пострадавших на место вылетели 2 вертолета ГКУ МАЦ. Пострадавших госпитализировали в Ин. имени Склифосовского и в 36-ю ГКБ.