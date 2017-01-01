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Пожар в жилом доме в городе Новокузнецке

Автор:
Haosit888
Дата публикации:
00:38
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Пожар на 5-м этаже в жилом доме в городе Новокузнецке Кемеровской области.

Россия, Кемеровская область, Новокузнецк, улица Тореза, 41

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