Пожар в жилом доме в городе Новокузнецке

Автор: Haosit888 Дата публикации: 00:38

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Пожар на 5-м этаже в жилом доме в городе Новокузнецке Кемеровской области.

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15 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/191486

Россия, Кемеровская область, Новокузнецк, улица Тореза, 41