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Монтаж канатной дороги начали в Лужниках

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
18:40
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Начались монтажные работы в Лужниках, по созданию канатной дороги через Москва-реку.

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