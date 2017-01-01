Затопление дороги в Брянске

Автор: Кирилл Ивашкин Дата публикации: 19:40

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Затопление части дороги на набережной вода быстро ушла ливневая канализация , справлялась, была затоплено часть пешеходной зоны и одна полоса дороги для транспорта .