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Затопление дороги в Брянске

Автор:
Кирилл Ивашкин
Дата публикации:
19:40
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Затопление части дороги на набережной вода быстро ушла ливневая канализация , справлялась, была затоплено часть пешеходной зоны и одна полоса дороги для транспорта .

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