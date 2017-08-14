Сильный тропический ливень идёт на юго-востоке Москвы. Кадры с района Люблино
- Автор:
- Гринфельд Павел
- Дата публикации:
- 20:35
-
- 88
На юго-восток Москвы обрушился сильный тропический ливень. Гремит гром. Небо плотно затянуто тучами. На тротуарах и дорогах образовались огромные лужи. Жители столицы от мощного ливня укрылись под зонтами. Температура на улице +22. 15 августа в городе установится комфортная погода. Выглянет солнце и будет тепло и сухо. Температура днём поднимется до +22.
- 88
Комментарии (1)