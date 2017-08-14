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Главная  /  Репортажи  /  Сильный тропический ливень идёт на юго-востоке Москвы. Кадры с района Люблино

Сильный тропический ливень идёт на юго-востоке Москвы. Кадры с района Люблино

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
20:35
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На юго-восток Москвы обрушился сильный тропический ливень. Гремит гром. Небо плотно затянуто тучами. На тротуарах и дорогах образовались огромные лужи. Жители столицы от мощного ливня укрылись под зонтами. Температура на улице +22. 15 августа в городе установится комфортная погода. Выглянет солнце и будет тепло и сухо. Температура днём поднимется до +22.

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Комментарии (1)

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