На Лужнецкой набережной идет монтаж оборудования для будущей канатной дороги

Автор: Uwis Дата публикации: 20:29

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На Лужнецкой набережной идет монтаж оборудования на канатной дороге, которая откроется в 2018 году, она свяжет Воробьевы горы и стадион “Лужники”. Фуникулер, длина которого составит 698 метров, будет оборудован 35 закрытыми кабинами на восемь мест каждая и десятью открытыми - на четыре места, будут обслуживать три станции - на улице Косыгина, на Воробьевской и Лужнецкой набережных. Функциями нового объекта будут транспортная, экскурсионная и в зимний период года - спортивная.