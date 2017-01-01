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Ход работ по строительству Северо-Восточной хорды в районе Коптево

Автор:
Max_019
Дата публикации:
21:17
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Движение по участку от Бусиновской развязки до Дмитровского шоссе планируется открыть в 2018 году. В данный момент на Северо-Восточной хорде вдоль Октябрьской железной дороги активно идут работы. У платформы НАТИ строители заканчивают сооружение эстакады и приступают к работам под мостом МЦК. В начале следующего года планируется приступить к прокладке последнего участка этой магистрали, соединяющей Ярославское и Дмитровское шоссе. Северо-Восточная хорда пройдёт от платной дороги Москва – Санкт-Петербург с западной стороны Октябрьской железной дороги, вдоль Московского центрального кольца до новой развязки на пересечении МКАД с магистралью Вешняки – Люберцы. Трасса соединит Измайловское, Щёлковское, Дмитровское, Алтуфьевское и Открытое шоссе.

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