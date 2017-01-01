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Главная  /  Репортажи  /  Подтопление на юго-востоке столицы в районе Люблино

Подтопление на юго-востоке столицы в районе Люблино

Автор:
oxlamon79
Дата публикации:
22:39
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18+. ВНИМАНИЕ!!! На видео присутствует ненормативная лексика!!!


Последствия тропического ливня на юго-востоке столицы в районе Люблино.

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Комментарии (0)

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