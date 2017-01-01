Поле горит под Ростовом-на-Дону

Наводнение смыло дома и огороды после дождя в Уссурийске

Вода перекрыла дорогу "Уссурийск - Пограничный" в Приморье

50 человек эвакуировано из-за возгорания в Третьяковской галерее

Три человека пострадали в ДТП в Новой Москве

Дерево упало на автомобиль в Ессентуках

Пожар произошёл на строящемся стадионе в Самаре

В Москве началась сильная гроза

Пожар на полях в посёлке Николаевка Республики Крым

Четыре человека пострадали в ДТП на 16 км МКАД

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Арт-объект "Я люблю РГО" установили у входа в здание Русского географического общества

Арт-объект "Я люблю РГО" установили у входа в здание Русского географического общества

Автор:
Uwis
Дата публикации:
22:52
  • 4
  • 0

Арт-объект "Я люблю РГО" установили у входа в здание Русского географического общества на Новой площади.

  • 4
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

6 0
22:46 | Игорь Федотов
Дождь и подтопление на юго-востоке Москвы
26 0
18:40 | LaimeLaim
Монтаж канатной дороги начали в Лужниках