Завершается строительство главного контрольно-пропускного пункта стадиона «Лужники»
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 14.08 23:12
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35 тысяч человек в час сможет пропускать главный контрольно-пропускной пункт в форме «подковы», строительство которого завершают перед стадионом «Лужники». Контрольно-пропускной пункт оснастят самыми современными средствами досмотра: стационарным металлодетектором, радиационным монитором, локализатором взрывных устройств, блокиратором радиоуправляемых взрывных устройств, переносной рентгеновской установкой и другой техникой.
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