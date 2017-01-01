Завершается строительство главного контрольно-пропускного пункта стадиона «Лужники»

Автор: Uwis Дата публикации: 14.08 23:12

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35 тысяч человек в час сможет пропускать главный контрольно-пропускной пункт в форме «подковы», строительство которого завершают перед стадионом «Лужники». Контрольно-пропускной пункт оснастят самыми современными средствами досмотра: стационарным металлодетектором, радиационным монитором, локализатором взрывных устройств, блокиратором радиоуправляемых взрывных устройств, переносной рентгеновской установкой и другой техникой.