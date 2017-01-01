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Ливень в московском районе Текстильщики

Автор:
alextsaryev99
Дата публикации:
14.08 23:13
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Поздним вечером в районе Текстильщики на смену жаркой и душной погоде пришёл ливень с грозой. Воздух стал чище и посвежело.

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