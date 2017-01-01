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Гроза в городе Железнодорожный Московской области

Автор:
Аноним
Дата публикации:
14.08 23:56
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Сильная гроза прошла на юго-востоке Московской области в городе Железнодорожный.

  • 16
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