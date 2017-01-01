Ассенизатор-рецидивист сливает отходы в Светлом Яру с разрешения "Папы Римского"

Автор: Afishi Дата публикации: 00:07

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В субботу 12 августа, в рабочем посёлке Светлый Яр Светлоярского района Волгоградской области, 2 раза за день был зафиксирован нелегальный слив отходов в открытый колодец.

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16 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/191515

Проезжали по дороге мимо и увидели машину.В первый раз водитель заявил, что ничего не сливает, заскочил в машину и уехал.Через 2 часа, опять на этом месте сливал повторно, наверное другие отходы. На вопрос: "- Кто разрешил слив?", ответил: "Папа Римский"!По этим 2 фактам в полицию Светлого Яра поданы 2 заявления в 15:05 и 17:45 и фото-видео материалы.Там заявили, что давно ищут этого водителя от "Папы Римского".Готовят заявление в Италию для проверки информации о сотрудничестве с нарушителем.А что Вы делаете, когда водители подобных машин, которые сливают отходы без лицензии, не в разрешенных станциях!?Россия, Волгоградская область, Светлоярский район, рабочий поселок Светлый Яр