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Главная  /  Репортажи  /  Ассенизатор-рецидивист сливает отходы в Светлом Яру с разрешения "Папы Римского"

Ассенизатор-рецидивист сливает отходы в Светлом Яру с разрешения "Папы Римского"

Автор:
Afishi
Дата публикации:
00:07
  • 16
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В субботу 12 августа, в рабочем посёлке Светлый Яр Светлоярского района Волгоградской области, 2 раза за день был зафиксирован нелегальный слив отходов в открытый колодец.

Проезжали по дороге мимо и увидели машину.
В первый раз водитель заявил, что ничего не сливает, заскочил в машину и уехал.
Через 2 часа, опять на этом месте сливал повторно, наверное другие отходы. На вопрос: "- Кто разрешил слив?", ответил: "Папа Римский"!


По этим 2 фактам в полицию Светлого Яра поданы 2 заявления в 15:05 и 17:45 и фото-видео материалы.
Там заявили, что давно ищут этого водителя от "Папы Римского".

Готовят заявление в Италию для проверки информации о сотрудничестве с нарушителем.

А что Вы делаете, когда водители подобных машин, которые сливают отходы без лицензии, не в разрешенных станциях!?


Россия, Волгоградская область, Светлоярский район, рабочий поселок Светлый Яр
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