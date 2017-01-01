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На востоке столицы полил сильный дождь

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
14.08 23:30
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  • 0

Сверкали молнии, очень сильно громыхнуло, затем полил сильный дождь.

  • 23
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Комментарии (0)

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