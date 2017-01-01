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В Дмитрове на центральной улице прорвало теплотрассу

Автор:
Vladimir Laptev
Дата публикации:
01:12
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  • 0

В подмосковном Дмитрове на улице Загорской прорвало теплотрассу.

  • 15
  • 0

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