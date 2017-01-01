Поле горит под Ростовом-на-Дону

Наводнение смыло дома и огороды после дождя в Уссурийске

Вода перекрыла дорогу "Уссурийск - Пограничный" в Приморье

50 человек эвакуировано из-за возгорания в Третьяковской галерее

Три человека пострадали в ДТП в Новой Москве

Дерево упало на автомобиль в Ессентуках

Пожар произошёл на строящемся стадионе в Самаре

В Москве началась сильная гроза

Пожар на полях в посёлке Николаевка Республики Крым

Четыре человека пострадали в ДТП на 16 км МКАД

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Цементовоз улетел с моста на Киевском шоссе в Москве

Цементовоз улетел с моста на Киевском шоссе в Москве

Автор:
Разведчик
Дата публикации:
05:15
  • 59
  • 0

Цементовоз в составе тягача Вольво двигался по Киевскому шоссе в сторону области. Грузовик следовал в Калужскую область. На 27 километре автотрассы грузовик потерял управление, машина протаранила металлический отбойник и улетела с моста в овраг реки Ликова с высоты около 10 метров. В результате аварии серьёзные травмы получил водитель цементовоза. Мужчину госпитализировали. К ликвидации последствий ДТП привлекались силы и средства от МЧС. По предварительной версии, причиной аварии мог послужить сон за рулем водителя Вольво.

  • 59
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

27 0
01:50 | LaimeLaim
Ночная гроза на юго-западе столицы
329 0
14.08 17:16 | denis947
Один человек погиб в результате ДТП на 31 км Симферопольского шоссе
533 1
14.08 15:46 | denis947
Машину разорвало на части в результате ДТП в Новой Москве
281 0
06.07 14:01 | Разведчик
В ДТП на Киевском шоссе пострадал один человек