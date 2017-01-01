Цементовоз улетел с моста на Киевском шоссе в Москве

Автор: Разведчик Дата публикации: 05:15

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Цементовоз в составе тягача Вольво двигался по Киевскому шоссе в сторону области. Грузовик следовал в Калужскую область. На 27 километре автотрассы грузовик потерял управление, машина протаранила металлический отбойник и улетела с моста в овраг реки Ликова с высоты около 10 метров. В результате аварии серьёзные травмы получил водитель цементовоза. Мужчину госпитализировали. К ликвидации последствий ДТП привлекались силы и средства от МЧС. По предварительной версии, причиной аварии мог послужить сон за рулем водителя Вольво.