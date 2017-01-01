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Солнечно и свежо в столице утром во вторник

Автор:
Max_019
Дата публикации:
09:02
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Утро в столице выдалось солнечным и комфортным. Температура воздуха составляет 17 градусов тепла. Днём воздух прогреется до 23 градусов.

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