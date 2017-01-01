Лотос орехоносног расцвёл в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород"

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 11:22

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В Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород", в Викторной оранжерее с самыми большими кувшинками в мире можно будет последний раз застать эффектное цветение редкого лотоса орехоносного (Nelumbo nucifera) семейства Лотосовых, занесённого в Красную книгу России. Посетители увидят многолетнее водное растение с розовым цветком свыше 20 см в диаметре и нежным ароматом в тропическом водоёме. Крупный цветок на прямой цветоножке высоко поднимается над водой. В этом году лотосы в Викторной оранжерее больше цвести не будут. Лотосы могут жить свыше 1000 лет! Это сказочно красивое зрелище, на которое всех жителей и гостей столицы приглашает "Аптекарский огород"! Родина лотоса — тропики Азии и север Австралии, в России этот вид произрастает на Дальнем Востоке в нижнем течении Амура, в бассейнах рек Уссури, Буреи, Тунгуски и Зеи, на Приханкайской равнине и острове Путятина, на побережьях Каспийского и Азовского морей. В хороших условиях семена лотоса могут оставаться жизнеспособными на протяжении долгого времени — известен случай, когда их удалось прорастить спустя 1300 лет! Лотос достигает в высоту до 150 см, в ширину разрастается до 3 м. Исследования показывают, что лотос обладает поразительной способностью поддерживать внутреннюю температуру цветков на относительно постоянном уровне независимо от температуры окружающей среды — как человек и другие теплокровные животные. Вероятно, с целью привлечения насекомых-опылителей.