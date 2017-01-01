Поле горит под Ростовом-на-Дону

Наводнение смыло дома и огороды после дождя в Уссурийске

Вода перекрыла дорогу "Уссурийск - Пограничный" в Приморье

50 человек эвакуировано из-за возгорания в Третьяковской галерее

Три человека пострадали в ДТП в Новой Москве

Дерево упало на автомобиль в Ессентуках

Пожар произошёл на строящемся стадионе в Самаре

В Москве началась сильная гроза

Пожар на полях в посёлке Николаевка Республики Крым

Четыре человека пострадали в ДТП на 16 км МКАД

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Лотос орехоносног расцвёл в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород"

Лотос орехоносног расцвёл в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород"

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
11:22
  • 23
  • 0

В Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород", в Викторной оранжерее с самыми большими кувшинками в мире можно будет последний раз застать эффектное цветение редкого лотоса орехоносного (Nelumbo nucifera) семейства Лотосовых, занесённого в Красную книгу России. Посетители увидят многолетнее водное растение с розовым цветком свыше 20 см в диаметре и нежным ароматом в тропическом водоёме. Крупный цветок на прямой цветоножке высоко поднимается над водой. В этом году лотосы в Викторной оранжерее больше цвести не будут. Лотосы могут жить свыше 1000 лет! Это сказочно красивое зрелище, на которое всех жителей и гостей столицы приглашает "Аптекарский огород"! Родина лотоса — тропики Азии и север Австралии, в России этот вид произрастает на Дальнем Востоке в нижнем течении Амура, в бассейнах рек Уссури, Буреи, Тунгуски и Зеи, на Приханкайской равнине и острове Путятина, на побережьях Каспийского и Азовского морей. В хороших условиях семена лотоса могут оставаться жизнеспособными на протяжении долгого времени — известен случай, когда их удалось прорастить спустя 1300 лет! Лотос достигает в высоту до 150 см, в ширину разрастается до 3 м. Исследования показывают, что лотос обладает поразительной способностью поддерживать внутреннюю температуру цветков на относительно постоянном уровне независимо от температуры окружающей среды — как человек и другие теплокровные животные. Вероятно, с целью привлечения насекомых-опылителей.

  • 23
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

0 0
11:49 | denis947
Арсенал оружия обнаружен в гаражах на востоке Москвы
30 0
14.08 23:12 | Uwis
Завершается строительство главного контрольно-пропускного пункта стадиона «Лужники»
41 2
10.07 09:03 | Uwis
Время цветения роз пришло в Москву
97 2
08.08 15:18 | Гринфельд Павел
Тактильный "Сенсорный сад пяти чувств" открылся в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород"