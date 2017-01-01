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Ремонт одного из эскалаторов начался на станции метро "Кузьминки"

Автор:
alextsaryev99
Дата публикации:
14:33
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С 14 августа на станции «Кузьминки» службами московского метро начались работы по капитальному ремонту одного из двух эскалаторов восточного вестибюля (первый вагон из центра). Во время проведения ремонтных работ для удобства и безопасности пассажиров установлен особый режим работы смежного эскалатора - эскалатор работает только на подъем. Эскалаторная лента временно выведена из эксплуатации для производства плановых работ по капитальному ремонту, который необходим для безопасного передвижения пассажиров по эскалаторному наклону. Все необходимые ремонтные работы планируется завершить до конца сентября 2017 г.

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