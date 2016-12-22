Лестничный марш открыт после ремонта в северном вестибюле станции метро «Коломенская»

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 14:46

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После ремонта в северном вестибюле станции метро «Коломенская» Замоскворецкой линии, для пассажиров окрыт лестничный марш. Были заменены перила, ступени, спуск для колясок и для маломобильных граждан. Ремонтные работы осуществлялись с 15 июля 2017 г. в рамках реализации программы по благоустройству вестибюлей станций Московского метрополитена. Плановый ремонт лестничных маршей необходим для организации комфортного и безопасного передвижения пассажиров. Ремонт лестничных сходов проводился в круглосуточном режиме и был завершён в быстрые сроки.