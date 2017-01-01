Ликвидация пожара в жилом доме на Земляном валу

Автор: tim777 Дата публикации: 15:13

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15 августа днём на пульт дежурного "101" поступил сигнал о пожаре в центре Москвы. В Таганском районе загорелась квартира в жилом доме по адресу улица Земляной вал д. 65. К моменту прибытия первых пожарных расчетов из окон квартиры на втором этаже валил густой черный дым. С окон верхних этажей люди просили о помощи. Прибывшие сотрудники МЧС в оперативном порядке эвакуировали жителей здания и приступили к тушению очага пожара. Принятыми усилиями в 13:44 пожар был полностью ликвидирован. В ходе тушения было спасено трое человек. Площадь пожара составила 30 кв.м Движение транспорта по внешней стороне Садового кольца со стороны Николоямской улицы было перекрыто.