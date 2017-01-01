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Памятник М.Ломоносову начали ремонтировать у главного здания МГУ

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
16:13
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У главного здания МГУ приступили к ремонту памятника М. Ломоносову.

  • 15
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