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Теплый день в столице

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
16:21
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В столице тепло светит солнце, проплывают по небу облака. От высоких температур для августа активизировались пчёлы.

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