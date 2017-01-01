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Ход работ по реконструкции Щелковского шоссе

Автор:
denis947
Дата публикации:
18:01
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Ход работ по реконструкции Щелковского шоссе. Магистраль на всем ее протяжении от центра города до МКАД расширили до 3-4 полос в каждом направлении, построили боковые проезды и дублеры. Для пешеходов было построено более пяти подземных пешеходных переходов. Цель масштабном реконструкции, которая закончится уже осенью этого года - снижение загруженности магистрали и создание комфортных условий для движения общественного транспорта.

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