Ход работ по реконструкции Щелковского шоссе
- Автор:
- denis947
- Дата публикации:
- 18:01
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- 35
Ход работ по реконструкции Щелковского шоссе. Магистраль на всем ее протяжении от центра города до МКАД расширили до 3-4 полос в каждом направлении, построили боковые проезды и дублеры. Для пешеходов было построено более пяти подземных пешеходных переходов. Цель масштабном реконструкции, которая закончится уже осенью этого года - снижение загруженности магистрали и создание комфортных условий для движения общественного транспорта.
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