Благоустройство парка «Сад будущего» в Москве

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На северо-востоке столицы ведётся благоустройство природного парка «Сад будущего» на зелёной территории площадью более 20 га. Историческую липовую аллею дополнят молодыми деревьями, в их тени появится вымощенная дорожка. Кроме того, в парке разобьют партерный цветник и сделают многоуровневую террасу, ведущую к пруду. Все эти элементы благоустройства будут соответствовать парковой культуре XVIII—XIX веков. Однако в обновленном «Саду будущего» появятся и современные объекты – это деревянная беседка с подвесными креслами-коконами, зона коворкинга, спортивная площадка с тренажёрами, оснащенными QR-кодами, а также детская площадка с музыкальными инструментами. Посетить обновлённый парк горожане смогут в сентябре. Сейчас строители прокладывают инженерные сети, обустраивают основания дорожно-тропиночной сети и высаживают газон. Площадь мощения дорожек и аллеи парка составит более 20 тыс. кв. м. Также в парке отремонтируют экотропу протяженностью 100 м. Кроме того, в «Саду будущего» дополнительно высадят 165 деревьев, более 6 тыс. кустарников, разобьют около 1 тыс. 800 кв. м цветников и высадят порядка 160 тыс. кв. м газонов. Также в парке появятся навигационные стелы, пункт проката спортивного инвентаря, торговые павильоны, кафе, а также павильон администрации. Вдоль аллей установят более 320 фонарей. Парк «Сад будущего» расположен в районе Ростокино вблизи станции метро «Ботанический сад». Парк находится на месте бывшей усадьбы Леоново, которая ведёт свою историю с XVIII века.