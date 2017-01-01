Поклонники Виктора Цоя вспоминают своего кумира у культовой стены на Арбате

Автор: tim777 Дата публикации: 18:46

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15 августа в центре Москвы в Кривоарбатском переулке собрались поклонники культового певца и композитора - Виктора Цоя. Фронтмен группы "Кино" трагически погиб 27 лет назад в автокатастрофе. Своеобразным памятником музыканту стихийно стала стена на Арбате, а творчество группы "Кино", что называется, ушло в народ. Виктор Цой написал больше 120 песен. Последнюю – 27 лет назад. За это время выросло как минимум два новых поколения без группы "Кино". Сегодня у стены Цоя поклонники и многочисленные прохожие приходят к стене и возлагают цветы в дань памяти о Викторе Цое. Самое культовое место, связанное с тех пор с именем Цоя в Москве – стена памяти на Арбате. Два десятка лет здесь было людно. Тогда казалось, что поклонники Виктора вообще не уходили из этого переулка, но к концу третьего десятилетия их уже нет. Постоянными смотрителями стены теперь стали люди без определенного места жительства. В расчете подзаработать на туристах, которые останавливаются на 5–10 минут, чтобы сфотографироваться. Вместе поклонники Цоя собираются на Арбате теперь лишь два раза в год. 21 июня – в день рождения певца, и 15 августа – в день гибели. До сих пор пытаются выяснить, кто первый оставил здесь надпись. Но даже для них это остается тайной.