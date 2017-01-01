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Необычный способ раздачи рекламных буклетов на востоке столицы

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
19:24
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На улице Вельяминовская, что на востоке столицы (район Соколиная Гора), предприимчивый некто придумал оригинальный способ, как раздать людям рекламные буклеты. Этот некто поставил и закрепил с двух сторон маленького заборчика пластиковые палки, на них натянул леску, а к леске прицепил прищепки. Эти самые прищепки и держат глянцевые цветные буклеты, рекламирующие какую-то косметику. Судя по тому, что часть прищепок без буклетов, заинтересованные прохожие снимали эту необычную рекламку.

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