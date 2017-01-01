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ДТП на улице Авиаконструктора Миля: один человек погиб

Автор:
alextsaryev99
Дата публикации:
20:37
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На улице Авиаконструктора Миля в юго-восточном округе столицы произошло ДТП. Как утверждают свидетели аварии, мужчина, который управлял автомобилем "ВАЗ", умер за рулём. Автомобиль пересёк сплошную линию и лоб в лоб столкнулся с автомашиной "Ситроен". На месте работают сотрудники ГИБДД, следователи и работник экспертно-криминалистического центра. В районе ДТП образовался затор.

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