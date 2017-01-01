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Из-за фестиваля фейерверков «Ростех» движение транспорта перекроют на улице Борисовские Пруды 19 и 20 августа

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
22:00
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На юге Москвы, из-за проведения Международного фестиваля фейерверков «Ростех», который состоится 19 и 20 августа на территории Братеевского каскадного парка, движение транспорта перекроют от улицы Борисовские Пруды, д. №16 к. 1 до Наташинского проезда. С 9:00 до 21:00 будет действовать полное перекрытие участка с пропуском общественного транспорта и резидентов, с 21:00 до 23:59 движение будет полностью перекрыто до полного окончания мероприятия. Автомобилистов просят заранее спланировать маршрут своей поездки.

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