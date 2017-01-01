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К вечеру в Москве заметно посвежело из-за поднявшегося холодного ветра

Автор:
Uwis
Дата публикации:
15.08 23:32
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К вечеру в Москве заметно посвежело из-за поднявшегося холодного ветра.

  • 14
  • 0

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