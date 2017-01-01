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Главная  /  Репортажи  /  142713 почтовое отделение в поселке Володарского не справляется со своими обязанностями

142713 почтовое отделение в поселке Володарского не справляется со своими обязанностями

Автор:
Ekaterina Belyaeva
Дата публикации:
02:38
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Посёлок Володарского в этом году отметил 566 годовщину. Сейчас здесь ведется активная застройка, численность населения составляет порядка 5000 человек и эта цифра постоянно растёт. Но, к сожалению, не везде наблюдается такой прогресс. Например, сейчас в посёлке практически невозможно осуществить почтовые отправления. Крошечное помещение, один сотрудник, горы посылок и многочасовые очереди. Жители неделями не могут получить свои отправления. "Почта России" в курсе, но... вот уже не первый месяц ничего не меняется. Ощущение, что мы живем не в 20 километрах от столицы, а в глухой деревне на 5 домов. И то, есть подозрение, что во многих деревнях дела обстоят куда лучше...

Россия, Московская область, Ленинский район, посёлок Володарского, Текстильная улица, д. 15

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