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В центре Москвы начались работы по нанесению дорожной разметки

Автор:
tim777
Дата публикации:
01:53
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В центре Москвы на участке Тверской и 1-ой Тверской-Ямской улиц начались работы по нанесению дорожной разметки. Ранее на этом участке были проложены линии инженерных коммуникаций, убраны провода и благоустроена территория. Затем от Белорусского вокзала до Пушкинской площади было уложено асфальтовое полотно. Ночью 16 августа на указанном участке дорожные службы начали проводить работы по нанесению дорожной разметки.

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