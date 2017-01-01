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Коммерсанты против памятника в посёлке Николаевка ЕАО

Автор:
Василий Ерошенко
Дата публикации:
02:47
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Администрация посёлка Николаевка Смидовичского района ЕАО продала часть сквера у памятника коммерсантам.

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