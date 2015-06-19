Сели сошли в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии (ВИДЕО)
- Автор:
- To_SeNO
- Дата публикации:
- 09:34
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- 29
Сошли сели!!!Сход селей снял на видео мобильный репортёр. По словам автора ролика, ЧП произошло в городе Тырныауз в минувший понедельник.
Грязевые потоки сошли по реке Герхожан-Суу в микрорайоне Тотур. Стремительно текущая водная масса была такой силы, что снесла мостовую конструкцию на своём пути. Момент ЧП также попал в объектив камеры мобильного репортёра.
Сообщается, что в связи со сходом селей из города было эвакуировано около тысячи человек.
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