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Главная  /  Репортажи  /  Сели сошли в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии (ВИДЕО)

Сели сошли в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии (ВИДЕО)

Автор:
To_SeNO
Дата публикации:
09:34
  • 29
  • 1

Сошли сели!!!

Сход селей снял на видео мобильный репортёр. По словам автора ролика, ЧП произошло в городе Тырныауз в минувший понедельник.

Грязевые потоки сошли по реке Герхожан-Суу в микрорайоне Тотур. Стремительно текущая водная масса была такой силы, что снесла мостовую конструкцию на своём пути. Момент ЧП также попал в объектив камеры мобильного репортёра.

Сообщается, что в связи со сходом селей из города было эвакуировано около тысячи человек.
  • 29
  • 1

Комментарии (1)

  • mreportertv
    09:40
    Уважаемый To_SeNO, уточните ,пожалуйста, кто автор видео? Вы?
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