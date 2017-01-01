Очередной слив нефтепродуктов в Яузу привел к мору рыбы
- Автор:
- denis947
- Дата публикации:
- 07:00
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В реке Яуза в районе набережной Академика Туполева накануне вечером был зафиксирован очередной слив в воду большого количества нефтепродуктов. Прибывшие к месту вызова сотрудники МЧС при осмотре акватории выявили большую протяженность масляной пленки на поверхности воды и мертвую рыбу. Пятно растянулось более чем на 1 километр. Сотрудники Мосводостока с помощью технических судов ведут сбор мертвой рыбы для дальнейшей утилизации. Источник выброса пока не установлен.
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