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В пешеходной зоне Крымского моста постелили новый асфальт

Автор:
Uwis
Дата публикации:
09:16
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В пешеходной зоне Крымского моста уложили новый асфальт.

  • 16
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