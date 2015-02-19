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Главная  /  Репортажи  /  Пятиэтажки в районе Бескудниково, попавшие в программу реновации

Пятиэтажки в районе Бескудниково, попавшие в программу реновации

Автор:
denis947
Дата публикации:
09:48
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Власти Москвы назвали 13 домов, в которые может начаться переселение москвичей по программе реновации. Большая часть готовых домов для переселения находится в районе Бескудниково.

"Семь из тринадцати домов находятся по адресу: Бескудниковский микрорайон, 5, корпуса 1, 4, 5, 6, 8, 9 и 10", - сказал Бочкарев.

По его словам, четыре готовых для переселения дома находятся в Западном столичном округе (проспект Вернадского, квартал 32-33, корп. 12, 12А, на ул. Красных Зорь, квартал 78-80, корп. 1, корп. 2 и ул. Гжатская, вл. 16). И еще два дома расположены в Восточном округе (Северное Измайлово, квартал 49-50, корп. 2 и 5-я Парковая ул., д.62, корп. 1, корп. 2).
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