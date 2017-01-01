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Из-за ямы в центре Пензы пострадали 3 автомобиля

Автор:
artem_firsov
Дата публикации:
10:15
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Накануне вечером в историческом центре Пензы из-за ямы произошло 3 ДТП. Об этом сообщает мобильный репортёр, который прислал фото с места ЧП.

По словам автомобилиста, на проезжей части зиял открытый люк. "Заграждений не было, по середине дороги лежал мешок с цементом, который выполнял функцию крышки," - рассказывает автор фото.

В результате, произошло три ДТП: все автомобили наехали на открытый люк. "Колесо насквозь порезало, и восстановлению не подлежит. Видео, к сожалению, я не снял," - пишет мобильный репортёр.

14 августа 2017 года приблизительно в 23:25 двигаясь по улице Свердлова в направлении улицы Баумана левыми колесами проехал по закрытому люку который находиться на второй полосе в направлении улицы Баумана на перекрестке, в результате чего люк открылся и разлетелся на части. Машина получила повреждения, было пробито заднее левое колесо, погнут диск, возможны скрытые повреждения, так как при движении издаются щелчки спереди с лева. Так же в течении 30 минут повреждение получили еще 2 автомобиля. Я остановился что-бы зафиксировать все повреждения и место происшествия, остановились мимо проезжающие областные сотрудники ДПС сообщили местным сотрудникам ДПС о происшествии и месте происшествия и пострадавших, так же помогли огородить место происшествия для предотвращения новых ДТП, за что им спасибо. Другие пострадавшие приблизительно на mitsubishi lancer тоже позвонили в дежурную часть и сообщили о ДПС и дожидались сотрудников. Так как мне с утра рано было на работу а время уже было позднее, был вынужден уехать с места происшествия приблизительно в 0:40. Прошу разобраться в данной ситуации, наказать виновных, возместить ущерб нанесенный не по моей вине. К обращению прикрепляю фото с места ДТП.

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Комментарии (1)

  • artem_firsov
    10:46
    Вот про мешок убрать надо, что он там лежал)
    Его положили потом для предотвращения других ДТП.
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