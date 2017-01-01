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Богоявленский переулок в центре Москвы станет пешеходным

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
10:40
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Богоявленский переулок в центре Москвы, где распологается один из выходов станции метро "Площадь Революции", сделают пешеходным. С 16 по 31 августа переулок закрыли для транспорта, чтобы сделать там «мощение пешеходной зоны на месте бывшей проезжей части». После этого переулок станет «полностью пешеходным», отметили в мэрии. Там добавили, что возможность проезда сохранят лишь для «спецтранспорта и машин, которые доставляют товары и продукты в местные кафе и магазины, автомобилей горожан, проживающих и работающих на этих улицах», а также «граждан с ограниченными возможностями и сопровождающих их лиц».

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