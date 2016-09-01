Конфликт со стрельбой произошёл на улице Оренбурга
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 11:14
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К мужчине, который сидел на скамейке, подбежал человек с оружием и практически в упор расстрелял его. Однако, то ли ни разу не попал, то ли оружие оказалось не сильно мощным… Должного действия акция устрашения не возымела. В итоге подоспело подкрепление, и в ход пошли уже кулаки. Несколько сильных ударов - и нападавшие, судя по всему, уже довольные результатом, прогулочным шагом покинули место происшествия.
Это кажется невероятным, но как сообщается, позже медики констатировали у пострадавшего лишь ушибы и ссадины. К слову, полиция уже установила личность стрелявшего - это 22-х летний житель Оренбурга.
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