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Конфликт со стрельбой произошёл на улице Оренбурга

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
11:14
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Мужчина чудом избежал серьезных травм, когда в него несколько раз выстрелили из травматического пистолета. Этот конфликт произошел в одном из дворов и попал на видео - в объектив камеры наблюдения.


К мужчине, который сидел на скамейке, подбежал человек с оружием и практически в упор расстрелял его. Однако, то ли ни разу не попал, то ли оружие оказалось не сильно мощным… Должного действия акция устрашения не возымела. В итоге подоспело подкрепление, и в ход пошли уже кулаки. Несколько сильных ударов - и нападавшие, судя по всему, уже довольные результатом, прогулочным шагом покинули место происшествия.

Это кажется невероятным, но как сообщается, позже медики констатировали у пострадавшего лишь ушибы и ссадины. К слову, полиция уже установила личность стрелявшего - это 22-х летний житель Оренбурга.
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